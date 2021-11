Tre acquisti a gennaio: la Juventus cambia marcia per l’obiettivo 4° posto

Tre nuovi acquisti in casa Juventus per cercare di conquistare l’accesso alla prossima Champions League: cambiano i piani bianconeri in vista del proseguimento della stagione

La Juventus è pronta a puntellare la rosa in vista del mercato di gennaio. Tre novità per Allegri per rifinire l’attuale rosa e perfezionarla per l’obiettivo quarto posto. Difficile arrivare a Vlahovic a causa delle eccessive richieste della Fiorentina, ma non è escluso che i bianconeri ci proveranno.

Occhio anche a Zakaria, corteggiato anche dal PSG e dalla Roma. Il centrocampista del Borussia Monch. in scadenza di contratto con il club tedesco, potrebbe vestire bianconero in maniera immediato di fronte a un’offerta inferiore ai 10 milioni di euro, approfittando del contratto in scadenza del centrocampista svizzero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, tre acquisti a gennaio: spunta anche Tchouameni: il piano bianconero

Vlahovic primo obiettivo del mercato di gennaio della Juventus, ma serviranno circa 60 milioni di euro per convincere la Fiorentina a dire sì. Nelle ultime ore starebbero avanzando alcune conferme sul forte interesse bianconero per Tchouameni, ma il Monaco valuta il centrocampista circa 35-40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus è pronta ad avere Vlahovic grazie a Mourinho

Non è escluso che il ds Cherubini possa provarci in maniera concreta, mentre resta più improbabile un possibile assalto a Witsel. Il centrocampista del Borussia Dortmund è l’ultimo obiettivo del mercato di gennaio della Juventus.