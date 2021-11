Che sfortuna per l’allenatore: esordio rimandato per Covid

Eddie Howe non potrà esordire come nuovo allenatore del Newcastle domani contro il Brentford. Il tecnico è positivo al Covid.

Dopo l’acquisizione dle fondo arabo Pif, il Newcastle è balzato agli onori della cronaca sia in Inghilterra che in tutta Europa. Già tantissimi nomi sono stati accostati ai ‘Magpies‘: da Kane, passando per Coutinho, al sogno proibito Mbappé. I tifosi dei bianconeri sono scesi per strada a festeggiare l’arrivo della nuova proprietà.

Se la situazione economica del Newcastle adesso sorride, quella sportiva e tecnica è ben complicata. I ‘Magpies’sono penultimi con solo cinque punti totalizzati. L’ultimo posto utile per salvarsi è occupato sia dal Watford che dall’Aston Villa, che hanno cinque punti di vantaggio sui bianconeri.

Newcastle, l’allenatore Eddie Howe positivo al Covid

Il Newcastle è l’unica squadra a non aver vinto una partita in queste prime undici giornate di campionato disputate. La nuova proprietà ha cambiato anche allenatore, esonerando Steve Bruce. Il nuovo tecnico è Eddie Howe, ma non potrà esordire alla guida dei bianconeri nel match di domani contro il Brentford.

L’ex allenatore del Bornemouth è risultato positivo al Covid-19 dopo il giro di tamponi effettuato al gruppo squadra del Newcastle questa mattina. I bianconeri contro il Brentford saranno guidati dai due assistenti dell’allenatore, Jason Tindall e Graeme Jones.