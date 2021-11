“É imbarazzante”: Inter-Shakhtar, tifosi furiosi sui social

Dzeko finisce nel mirino della critica al termine del primo tempo di Inter-Shakhtar di Champions League: l’attaccante criticato sui social.

Inter-Shakhtar è ferma sullo 0-0 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Allo stadio Meazza di Milano, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a pungere la formazione ucraina dell’italiano Roberto De Zerbi. In un match palpitante, ma non troppo ricco di emozioni, il club nerazzurro è rimasto imbrigliato dallo schema difensivo della squadra ospite.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Shakhtar: tifosi furiosi

Manca di cinismo la squadra di casa che è finita nel mirino dei tifosi per le troppe occasioni sciupate. La squadra nerazzurra non è riuscita a pungere negli ultimi metri e, per questo motivo, anche Edin Dzeko è finito nell’occhio del ciclone.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Inter-Shakhtar: segui la partita LIVE

L’attaccante bosniaco, reo di non essere riuscito a battere la difesa e l’estremo difensore degli avversari, è stato aspramente criticato dai tifosi dell’Inter. I supporters del club lombardo, al termine del primo tempo, si sono riversati su ‘Twitter’ per esprimere tutto il proprio disappunto. “Stasera zero”, “Così è imbarazzante”: questi solo alcuni dei pensieri rivolti all’attaccante di Simone Inzaghi.

AGGIORNAMENTO – Edin Dzeko ha segnato il gol dell’1-0 al minuto 60.

Mamma mia dzeko stasera zero proprio #InterShakthar — Erika◁Kawaii▷ (@Honeyxvmoon) November 24, 2021