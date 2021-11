L’unico ruolo possibile in cui Zaniolo può tornare protagonista

Dopo due panchine di fila, Zaniolo torna in campo con la Roma. Mourinho disegna per lui un nuovo ruolo dopo il cambio modulo

Nicolò Zaniolo sognava un impatto diverso con Mourinho in panchina. Non sarà stato felice per le ultime due panchine, quella col Genova per novanta minuti non se l’aspettava, ma ci sono problemi anche tattici alla base delle scelte dell’allenatore della Roma. Problemi che possono essere superati già domani quando Zaniolo partirà titolare contro lo Zorya in Conference League.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ scrive che, per Mourinho, Zaniolo “non è indispensabile per la squadra, ma un giocatore che può diventare un campione”. Spazio, comunque, ne avrà. Non da esterno. La svolta sarà, appunto, tattica. Zaniolo si sente sacrificato sulla fascia destra, lo era già nel 4-2-3-1, nel 3-5-2 giocare in quel ruolo significherebbe fare anche il terzino (come Karsdorp) e non sfruttare tutto il suo potenziale oltre la metà campo.

Zaniolo cambia ruolo?

Per questo motivo, Mourinho pensa di schierarlo in un ruolo inedito. Contro lo Zorya, l’ex Inter potrebbe giocare come attaccante al fianco di Abraham, in una posizione nella quale potrebbe esaltarsi grazie alle sue doti e alla sua fisicità.

Nel 3-5-2 non ci sono molte altre soluzioni: esterno no, centrale neppure, perché lì c’è Pellegrini, allora attaccante, seconda punta, sfruttando l’occasione che avrà per meritare la riconferma. Sono giorni decisivi per il suo futuro e la sua stagione. Mourinho si aspetta tanto da lui ma non ci sarà troppo tempo.