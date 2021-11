Alle 18 spazio al terzo anticipo del sabato di questa domenica di Serie A. Scendono in campo l’Atalanta e la Juventus.

Per la Juventus l’ennesima prova del nove. La squadra di Allegri è finita nuovamente al centro della polemica, soprattutto dopo la sconfitta patita in Champions League per mano del Chelasea di Tuchel. Sotto accusa tutti, dai giocatori all’allenatore passando anche per la società, colpevole di non aver costruito – secondo i tifosi – una squadra idonea a tornare al vertice della classifica.

Serve, dunque, dare uno scossone in campionato, dove la rincorsa è cominciata ma non bisogna fermarsi. Di fronte c’è l’Atalanta di Gasperini, che in questa prima fase della stagione ha spesso vissuto le critiche dei proprio tifosi per qualche scivolone di troppo.

Un ritrovano Zapata, però, ha ridato grande entusiasmo a tutto l’ambiente. Vincere oggi contro la Juventus garantirebbe un ulteriore salto di qualità, ma soprattutto la consapevolezza di essere tornata la Dea che vuole stare tra le grandi d’Europa.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.