Tutto pronto per Napoli-Lazio, big match della quattrodicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 20:45.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Napoli-Lazio, big match della quattordicesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona arriva Maurizio Sarri, vecchia conoscenza dell’ambiente partenopeo. In un match che mette in palio punti importantissimi vista la sconfitta del Milan di Stefano Pioli, Luciano Spalletti è deciso ad invertire il trend dopo la batosta contro lo Spartak Mosca in Europa League. Entusiasmo alle stelle vista la cerimonia per Diego Armando Maradona. Sulla pista d’atletica giro di campo per la statua dello storico numero 10 del club partenopeo, scomparso prematuramente lo scorso anno.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti. A disposizione: Meret; Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Manolas, Elmas, Barba, Cioffi, Ambrosino, Petagna.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Basic, Raul Moro, Romero, Felipe Anderson, Muriqi.