Alle 15 scende in campo la Serie A. Due match in programmi, tra cui anche la sfida tra lo Spezia ed il Bologna.

Due squadre alla ricerca di salvezza, ma soprattutto alla conquista di punti chiave per raggiungere l’obiettivo il prima possibile. Quello di Spezia e Bologna è un duello tra due dirette concorrenti per la permanenza in Serie A. Vero è che l’avvio di stagione è stato decisamente positivo per i felsinei.

La squadra di Mihajlovic, infatti, ha mostrato un buon gioco nel corso di diverse partite di questa prima parte, probabilmente raccogliendo molto meno di quello che avrebbero meritato Mattia Destro e compagni. E proprio da questa consapevolezza la squadra rossoblu vuole arrivare alla sfida di oggi con i nervi ben saldi.

Di contro c’è uno Spezia che altalenante nel corso delle ultime partite. Un cammino poco coerente in termini di risultati, con una squadra che ha bisogno di trovare solidità sul campo. Dopo la sconfitta patita contro l’Atalanta durante l’ultima giornata, i tre punti sono necessari per non scivolare giù in classifica.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spezia-Bologna, le formazioni ufficiali