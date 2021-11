Roma, tegola Pellegrini: per Mourinho è peggio del previsto

La Roma e José Mourinho devono arrendersi al lungo stop: gli esami strumentali hanno decretato che Pellegrini sarà fuori fino al 2022.

Bruttissime notizie per la Roma di José Mourinho che in un periodo così fitto d’impegni perde un perno fondamentale della squadra, ovvero Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, costretto ad abbandonare il campo prima del fischio finale ieri contro il Torino, ha svolto oggi gli esami strumentali per comprendere quale fosse realmente l’entità del suo infortunio. Non sono arrivate però buone notizie: si prospetta un lungo stop per lui.

Roma, Pellegrini fuori fino al 2022: l’esito degli esami

Arriva l’esito degli esami strumentali condotti oggi su Lorenzo Pellegrini dalla Roma ma con esso non arrivano anche buone notizie. Come comunicato dal club giallorosso, infatti, tramite un’ecografia è stata evidenziata una lesione al quadricipite della coscia destra. I tempi di recupero del centrocampista sono quindi lunghi e potrebbero volerci anche 30-40 giorni prima di riaverlo in campo.

Non sarà perciò presente contro l’Inter (4 dicembre) prima e contro l’Atalanta (18 dicembre) dopo. Lorenzo Pellegrini tornerà a essere disponibile molto probabilmente nel 2022. Una notizia difficile da digerire per José Mourinho che dovrà rinunciare a un giocatore fondamentale nel suo gioco e, tra l’altro, da pochissimo ritrovato e rientrato dopo un precedente stop.