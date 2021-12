Inter, ancora guai per Inzaghi: si ferma un altro difensore

Doccia fredda per il tecnico dell’Inter Inzaghi che nella sfida odierna contro lo Spezia non avrà a disposizione Bastoni.

Tegola improvvisa per l’Inter, che in occasione della sfida in programma oggi allo stadio “Meazza” alle ore 18.30 contro lo Spezia non potrà contare su Alessandro Bastoni. Il difensore, infatti, è stato fermato da un problema fisico che non gli consentirà di prendere parte alla sfida valevole per la 15esima giornata del campionato. A confermare l’indisponibilità del difensore è stato lo stesso club nerazzurro, attraverso un bollettino pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Inter, niente Spezia per Bastoni: le condizioni del difensore

Il motivo alla base dell’assenza è da ricercare nella gastroenterite che ha colpito Bastoni nella notte. Le sue condizioni verrano valutate nei prossimi giorni: con tutta probabilità, l’azzurro rientrerà in tempo per giocare la gara che vedrà la squadra di Simone Inzaghi affrontare sabato la Roma (ore 18). Una vera e propria doccia fredda per il tecnico, già costretto a fare a meno di Stefan De Vrij e Andrea Ranocchia (anche loro ai box).

Al posto di Bastoni giocherà quindi Federico Dimarco: l’ex Hellas Verona andrà così affiancare Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio. Sulle fasce agiranno Denzel Dumfries ed Ivan Perisic mentre in mezzo ci sono Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Roberto Gagliardini (turno di riposo per Nicolò Barella). In avanti accanto a Lautaro Martinez c’è Joaquin Correa, che fa rifiatare Edin Dzeko.