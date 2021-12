Lazio, il pari costa amaro: ora Sarri ‘trema’ in vista del 2022

La Lazio completa il quadro delle italiane in Europa League. I biancocelesti pareggiano contro il Galatasaray e concludono secondi il girone.

Lazio che pareggia contro il Galatasaray e fallisce il sorpasso in classifica. I biancocelesti non vanno oltre il pareggio a reti bianche, fallendo in questo modo l’aggancio al primo posto del girone e la conseguente qualificazione diretta agli ottavi.

Gara bloccata per lunghi tratti, con la Lazio che naturalmente cerca di fare la partita. Il Galatasaray, dal canto suo, gioca sulla possibilità dei due risultati. Ne scaturisce una partita nella quale i biancocelesti dettano il gioco, mentre i turchi cercano di giocare di sponda, puntando a spezzare il ritmo.

Immobile risulta ingabbiato, mentre Sarri nella ripresa le prova tutte, arrivando a schierare una formazione ultraoffensiva. Tutto inutile, in quanto la Lazio non trova il gol. Nei minuti finali il Galatasaray gioca col cronometro, puntando ad addormentare la partita e a condurre in porto lo 0-0.

Lazio, tanti rischi dalla retrocesse Champions

Il secondo posto del girone obbliga la Lazio, così come il Napoli, agli spareggi. Agli ottavi diretti ci va il Galatasaray, mentre per i biancocelesti ci sarà lo spauracchio di un’urna che potrebbe essere poco clemente.

Infatti le due italiane corrono il rischio di prendere club di altissimo livello tra quelli appena retrocessi dalla Champions League. Due nomi su tutti: Borussia Dortmund e Barcellona. Ma occhio anche a Porto e Siviglia che potrebbero essere avversari tutt’altro che abbordabili.