Roma, Mourinho ha già stilato una lunga lista dei desideri

Il calciomercato di gennaio si avvicina e Mourinho sembra già avere le idee chiare sui rinforzi da portare nella sua Roma

José Mourinho e la Roma non hanno chiuso la prima parte di campionato, prima della pausa per le festività natalizie, in crescendo come ci si attendeva. Dopo aver dimostrato le buone qualità della squadra sul campo del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, infatti, i giallorossi hanno poi strappato solamente un pareggio all’Olimpico contro la Sampdoria.

Per Mourinho si tratterebbe prevalentemente di stanchezza e, per questo motivo, starebbe spingendo la proprietà ad investire con uno sforzo importante già dal mercato di gennaio. Secondo ‘Il Messaggero’, dunque, la lista dei nomi che piacciono al portoghese sarebbe già bene precisa: tutto puntato su Grillitsch, ma ci sono anche delle alternative.

Roma, per Mourinho occhi puntati su Grillitsch ma occhio alle alternative

Thiago Pinto, dunque, è impegnato e lo sarà via via sempre di più nel prossimo mese per cercare di capire come accontentare le richieste del tecnico giallorosso. Il primo obiettivo è quello di rinforzare il centrocampo, affiancando ai giocatori titolari delle valide alternative. Il primo nome sul taccuino è quello di Florian Grillitsch, mediamo dell’Hoffenheim in scadenza il 30 giugno 2022. L’austriaco potrebbe infatti arrivare già a gennaio, ma con un prezzo al ribasso dal momento che il club proprietario del cartellino punta a non perderlo a parametro zero.

Mourinho, però, ha in mente anche altri nomi che potrebbero risultare una valida alternativa e un certezza in più per il centrocampo giallorosso. La lista, perciò, si allunga e arriva a comprendere anche Bruno Guimaraes, seguito anche da club di Premier League e dal Borussia Dortmund, e Douglas Luiz. Il primo, classe 1997, è sotto contratto con il Lione e andrà in scadenza solo il 30 giugno del 2024. Il secondo, sempre molto giovane perché nato nel 1998, è un mediano dell’Aston Villa e il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023.