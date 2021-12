“Ha convinto tutti”: Inter, firma in arrivo fino al 2025

L’Inter ha chiuso il girone di andata in maniera esaltante. In casa nerazzurra si sta parlando già del rinnovo di Inzaghi.

Dopo il divorzio con Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku, in tanti non si aspettavano l’Inter così competitiva per la vittoria dello Scudetto a partire già da questo campionato. Nonostante qualche risultato poco convincente nei primi mesi di questa stagione, i nerazzurri hanno giocato sempre un bel calcio.

Il cambio di marcia dell‘Inter è avvenuto dopo la vittoria interna contro il Napoli di Spalletti. Il team meneghino, infatti, poi ha vinto anche le altre succesive sei gare di campionato. I nerazzurri sono riusciti non solo a conquistare la vetta della classifica, ma anche a portare a quattro punti il vantaggio sul secondo posto, occupato dal Milan di Pioli.

Inter, Inzaghi potrebbe già prolungare il contratto

Simone Inzaghi ha svolto veramente un gran lavoro, riuscendo già a far dimenticare Conte e Lukaku. L’ex allenatore della Lazio sta ricevendo complimenti sia dai media che dai sostenitori interisti. Il tecnico, come riporta ‘Tuttosport’, ha convinto tutti, tantochè si sta parlando già di un prolungamento del contratto.

Il mister piacentino ha un accordo con l’Inter fino al 2023, ma nelle prossime settimane ci potrebbero essere degli incontri per rinnovare il contratto fino al 2025. Inzaghi è riuscito sin da subito ad ambientarsi in casa nerazzura, riuscendo anche ad ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League.