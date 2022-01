Calciomercato Genoa, ecco il doloroso addio: è ufficiale

Prosegue il calciomercato del Genoa, in attesa del nuovo allenatore. In questi minuti è ufficiale una dolorosa cessione.

Una sessione di mercato, questa invernale che stiamo vivendo, non particolarmente feconda sotto il punto di vista dei colpi di mercato. I club, però, si stanno muovendo per cercare di migliore per quanto possibile le rose dei propri allenatori. Ad oggi in casa Genoa c’è di sicuro confusione sotto il punto di vista della direzione tecnica. Detto addio a Shevchenko, dopo un’esperienza davvero poco felice in quel di Marassi, sarà Konko a guidare la squadra nell’immediato, con Labbadia pronto a subentrare.

La nuova proprietà, oltre all’allenatore, sta lavorando anche sotto il punto di vista tecnico. L’obiettivo è anche quello di sfoltire la rosa, liberandosi di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della squadra rossoblu, ma anche di ingaggi che in un momento storico come questo pesano e non poco.

Genoa, addio a Biraschi: è ufficiale

In questi minuti è arrivata l’ufficialità di una cessione molto dolorosa per il tutto il popolo genoano. Ad andare via è Davide Biraschi, difensore che al Genoa aveva trovato una dimensione ben definita. Il 27enne passa al Fatih Karagumruk, in Turchia, dove proseguirà la stagione.

Un addio doloroso, visto che lo stesso giocatore nelle scorse ore ha affidato ad Instagram il saluto ad una piazza che gli ha dato tanto ed alla quale egli stesso ha dato tanto: “Non è mai facile cambiare, anche quando si tratta di un “arrivederci”. Ed è ancora più difficile se lasci dopo cinque anni una Città che senti tua anche se non ci sei nato, una squadra la cui maglia senti cucita sulla pelle”, le parole di Biraschi sui social.