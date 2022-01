Donnarumma via a gennaio: colpo di teatro, destinazione impensabile

A meno di un anno dall’arrivo al PSG, Gigio Donnarumma potrebbe già cambiare squadra. Si profila un incredibile scambio.

Gigio Donnarumma ha vissuto tutto il girone d’andata e l’inizio del girone di ritorno col PSG, ma potrebbe già cambiare squadra. Dallo sceicco presidente del club francese, in occasione della premiazione di miglior portiere del 2021, il calciatore italiano è stato dichiarato come pilastro del presente e del futuro della squadra della capitale. I fatti non sono corrisposti del tutto alle parole.

Considerata anche la concorrenza di livello, rappresentata da Keylor Navas, Donnarumma ha dovuto scalpitare per un posto tra i pali. Infatti, ancora non può definirsi come titolare della squadra bensì in alternanza.

Un presente che non ha mai soddisfatto Donnarumma, il quale non ha nascosto la sua insoddisfazione, sebbene il trend sembra essersi invertito nelle ultime settimane.

Scambio Donnarumma-Ter Stegen? L’indiscrezione che scuote il mercato

Secondo quanto riferisce ‘El Nacional’, l’entourage di Donnarumma starebbe lavorando a un clamoroso scambio da realizzare entro il 31 gennaio, ovvero in questa sessione di calciomercato. Sondando le varie disponibilità, al Barcellona potrebbe interessare uno scambio in porta col PSG, coinvolgendo Marc-André ter Stegen. Per il portiere blaugrana economicamente sarebbe un salto in avanti, poiché i francesi potrebbero garantirgli un ingaggio ancora superiore, se si considera che il Barça non vive il suo miglior momento finanziario.