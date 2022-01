“Affare bloccato”: calciomercato Milan, si complicano i piani di Maldini

Il Milan ancora bloccato sul mercato, arriva la deadline che può sbloccare i piani di Maldini: l’indiscrezione di ‘Sky Sport’ sulle ultime di casa rossonera

Se Inter e Juventus hanno battuto un colpo (e che colpo) con Gosens e Vlahovic, il Milan è rimasto fermo e attivo solo per qualche operazione in prospettiva. E considerando la classifica e il momento dei rossoneri, è un boccone amaro per i tanti tifosi in attesa di rinforzi in questo gennaio.

Rinforzi attesi soprattutto in difesa, dove gli infortuni di Kjaer e Tomori sembravano aver spianato la strada ad un nuovo centrale da acquistare. Invece, Maldini e Massara hanno dato priorità al bilancio e alle cessioni, con tanti esuberi da dover piazzare in giro per l’Europa.

Tra questi, anche il nome ed il cognome di Samu Castillejo: l’ex Villarreal è terminato ormai ai margini del progetto Milan e cerca una nuova sistemazione.

Milan, è stallo per Castillejo al Valencia: entro lunedì la risposta decisiva

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, è ancora stallo tra il Milan ed il Valencia per la cessione di Samu Castillejo. Uno stallo da attribuire allo stesso calciatore, che tergiversa ed esita sul proprio via libera all’operazione.

E giunti ormai agli sgoccioli di questo mercato invernale, il Valencia avrebbe iniziato a spazientirsi nei confronti dell’ex Villarreal: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, gli spagnoli avrebbero allacciato i primi contatti con il Tottenham per il prestito di Bryan Gil.

Dalla sua, il Milan ha bisogno di fare spazio in rosa e piazzare altrove gli esuberi. Per questo, la società rossonera starebbe mettendo fretta a Castillejo, circa una decisione definitiva sul suo futuro. E il Valencia non ha intenzione di aspettare fino agli ultimi minuti di gennaio.