“Abbiamo fatto tutto in due giorni”: Inter, la rivelazione dell’agente

Subito conclusa la trattativa che ha portato il forte calciatore a vestire la maglia dell’Inter: ecco le parole dell’agente

L’Inter la scorsa estate sembrava avviata verso un consistente ridimensionamento. Gli addii di Hakimi e Lukaku hanno portato dei malumori, ma le cose grazie al gioco di Simone Inzaghi sono andate diversamente. I nerazzurri sono primi, grazie anche all’apporto dei nuovi acquisti come Dzeko e Dumfries, e il progetto di Beppe Marotta sta continuando. Il 3-5-2 di Inzaghi ha bisogno di interpreti di alto livello, anche per fare la guerra al Liverpool negli ottavi di Champions League.

Nelle due gare contro i Reds, Inzaghi dovrà fare a meno di Barella, squalificato dall’UEFA per due giornate. Ma l’Inter potrà contare su Robin Gosens, acquistato in questa sessione invernale di mercato dall’Atalanta. I nerazzurri sperano di averlo al massimo della forma già a febbraio. Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, è intervenuto Gianluca Mancini, l’agente del tedesco.

L’agente di Gosens parla del suo passaggio all’Inter

Di seguito, le parole di Mancini: “Lunedì c’è stata l’accelerata, ma l’Inter lo seguiva da tempo. Nell’anno del Mondiale era importante fare questo step, il giocatore è molto felice. Gosens nel suo ruolo è il più forte d’Europa”. Parole importanti, quelle del procuratore del tedesco. Anche perché, se tenesse bene fisicamente, l’ormai ex Atalanta sarebbe devastante col modo di giocare di Inzaghi, che da quella parte può puntare anche su Perisic.

Continua poi Mancini su Gosens: “C’è stato subito un gran feeling tra Inzaghi e il giocatore. E’ molto felice di iniziare quest’avventura. In passato ci sono stati gli interessi di Juventus e Napoli, ma non di recente. C’è stato solo quello di club di Premier League, ma quando è arrivata l’Inter non abbiamo esitato”. Insomma, la trattativa-lampo ha portato nel club nerazzurro uno dei migliori esterni della Serie A.