“Hanno fatto un sondaggio”: Milan, un altro club ‘spaventa’ Maldini

I prossimi saranno mesi cruciali per il Milan, impegnato a risolvere alcune questioni interne. E cosi un altro club tenterà l’assalto al titolare di Pioli.

In casa Milan si fanno ancora i conti con una delle questioni più spigolose di questi ultimi mesi. Il rinnovo di Frank Kessie non arriva, e potrebbe non arrivare mai. Le parti stanno parlando da tanto tempo, ma la distanza resta considerevole ed è concreta la possibilità che alla fine non si arrivi ad una quadra tale da garantire la permanenza del centrocampista ivoriano. Un vero peccato, considerando il valore del giocatore e quanto ancora potrebbe dare nei prossimi anni.

Ma va da sé, senza accordo Kessie lascerà il Milan al termine della stagione. A zero, proprio come fatto da Gigio Donnarumma la scorsa estate. Un’eventualità che ovviamente il club vorrebbe evitare, e che i tifosi non auspicano. Eppure, proprio questa situazione sta attirando le mire di diversi club europei che sarebbero ben felici di mettere le mani sull’ex giocatore dell’Atalanta.

Milan, non solo la Juve su Kessie: anche il Real Madrid ci prova

In Italia è la Juventus la squadra che starebbe provando concretamente a capire quali siano i margini per portare a Torino Kessie. Pare ci siano stati anche dei sondaggi, con la Vecchia Signora che gradirebbe e non poco la possibilità di mettere a disposizione di Allegri un giocatore con cosi tanta esperienza in Serie A. Ma non ci sono solo i bianconeri, come si evince nelle ultime ore.

Si è parlato anche del Paris Saint Germain, ma dalla Spagna anche un’altra squadra starebbe monitorando attentamente la situazione. Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, anche il Real Madrid avrebbe fatto un sondaggio per Kessie. Una mossa che, come nel caso della Juventus, sarebbe volta ad avere un quadro chiaro della situazione. Un sondaggio, ma al momento nulla di più.

Il tutto è rinviato all’estate, anche perchè i prossimi mesi saranno cruciali per il Milan cosi come per il giocatore stesso. Ad oggi, però, il rinnovo appare sempre più lontano, ed è proprio quest’ultimo aspetto che tiene alta l’attenzione degli estimatori di Kessie. E non sono pochi.