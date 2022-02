Udinese, che regalo da Mandragora: il Torino cade al 90′

Match di buon livello ma che si chiude solo nel finale: Udinese-Torino finisce 2-0, in attesa di Juventus-Verona e Salernitana-Spezia a concludere la giornata di Serie A.

Non si smuove la classifica di Udinese e Torino fino ai minuti di recupero, poiché nessuna delle due formazioni riesce a sovrastare l’altra e si termina con Molina dopo il 90′ e con un rigore di Pussetto al 97′. Alla Dacia Arena il ritmo è buono ma nessuna delle due squadre riesce a imporsi sull’altra.

Juric si presenta in emergenza difensiva, mentre il neo-arrivato Marì viene subito schierato da Cioffi.

In realtà le occasioni si contano sia nel primo che nel secondo tempo e il risultato sarebbe stato giusto anche se fosse terminata in pareggio, ma i friulani la spuntano in superiorità numerica.

Udinese-Torino 1-0, la sintesi del match

Il Torino comincia subito in avanti con Vojvoda, il cui tocco di esterno viene strozzato da Becao. L’Udinese si risveglia diverso tempo dopo: Arslan crossa tagliato dalla trequarti, Beto stacca a centro area e sfiora l’impatto con la palla, poi c’è una deviazione della difesa granata a concedere il corner ai padroni di casa. Beto è il più pericoloso della sfida e alla mezz’ora, invece, il Torino attacca la profondità con Praet alle spalle di Jajalo. Crossa rasoterra in favore di Sanabria che manca il gol per centimetri. Il primo tempo si conclude con l’Udinese in avanti: riesce la combinazione di Beto con Success in area di rigore, ma Vojvoda riesce ad opporsi in scivolata.

L’episodio più particolare del match è al 53′, quando Buongiorno, essendo diffidato già, si toglie la maglia prima di uscire dal campo per essere ammonito e scontare la squalifica prima del derby contro la Juventus. Tuttavia, Rapuano non estrae il cartellino e resta la diffida. Soppy va a terra dopo un contrasto in area con Pobega e viene ammonito per simulazione. Ciò accende gli animi della sfida ma non c’è alcun intervento del VAR. Al 75′ ultima grande opportunità per il Torino. Pellegri serve Praet di tacco e in velocità, mette la palla sul secondo palo ma Vojvoda non riesce a trovare la porta. Decisivo Soppy. Cambia tutto nel finale: Mandragora entra male su Jajalo e viene espulso per doppia ammonizione e l’Udinese si trova in superiorità numerica. Ne approfitta subito: al 93′ Molina calcia direttamente in porta su punizione e sorprende Milinkovic-Savic sul primo palo, andando in rete. Finisce 1-0. Al 97′ viene assegnato e segnato un calcio di rigore da Pussetto. Il calciatore viene steso da Milinkovic-Savic ma non viene sanzionata l’azione per chiara occasione da gol di Walace, il quale però non segna e si torna allora sul gesto, assegnando il rigore. L’argentino non sbaglia e finisce 2-0 per l’Udinese.

