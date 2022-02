Fiorentina, occhio al mercato: pronto un altro addio a fine stagione

La Fiorentina si prepara a salutare un altro titolare della formazione di Italiano, in vista della prossima stagione: l’indiscrezione di ‘Sportmediaset’

La sessione invernale è stata movimentata per la Fiorentina. Non solo per i movimenti in entrata, ma anche e soprattutto per quelli in uscita. La cessione di Vlahovic ha generato il caos tra le fila dei viola, colpiti anche dal pesante 0-3 interno con la Lazio, al rientro dalla sosta.

La girandola degli addii in casa Fiorentina, però, appare tutt’altro che ferma. E in vista della prossima stagione, sono diversi i calciatori nella rosa di Italiano che rischiano di lasciare Firenze.

Su tutti, l’esterno José Maria Callejon. L’ex Napoli ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e potrebbe essere giunto ai saluti con il club toscano.

Fiorentina, Callejon ai saluti? Diverse le ipotesi per la prossima stagione

Come riportato dalla redazione di ‘Sportmediaset’, il futuro di Callejon e quello della Fiorentina sono pronti a sperarsi. L’esterno spagnolo non sembra aver convinto abbastanza Italiano nel corso di questa stagione, nonostante il tecnico viola gli abbia riservato spesso una maglia da titolare.

Con l’arrivo di Ikoné e la crescita di Sottil, dopotutto, Callejon appare destinato a perdere punti nelle gerarchie della Fiorentina. E un futuro lontano da Firenze risulta sempre più concreto, in vista della prossima stagione.

Dalla Spagna, sono diversi i club che lo monitorano e lo seguono, ma attenzione anche all’ipotesi Fenerbahce. I turchi avevano provato a prendere Callejon già nel corso dell’ultimo mercato invernale e potrebbero tornare alla carica per un colpo a parametro zero, per la temporada 2022-2023.