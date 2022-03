Inter, tegola pesante per Inzaghi: infortunio e cambio ad Anfield

Brutte notizie per l’Inter di Inzaghi. Tegola pesante per l’allenatore dell’Inter, che è stato costretto ad una sostituzione causa infortunio.

Le prossime settimane saranno davvero cruciali per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è impegnata a pieno regime per la corsa allo Scudetto, e l’allenatore è consapevole di un aspetto molto importante: serviranno tutte le forze a disposizione per provare a tenere botta ad arrivare fino in fondo a giocarsi il titolo. Certo, i nerazzurri sono lì e la partita in meno da recuperare contro il Bologna rappresenta un aspetto cruciale e che infonde fiducia a tutto l’ambiente.

Stasera i nerazzurri si giocano anche i quarti di Champions League, in una sfida più che mai complessa contro il Liverpool. I reds si sono imposti all’andata per 2-0, e quando siamo all’intervallo le squadre in campo sono sullo 0-0. C’è però una brutta notizia che arriva proprio dal rettangolo di gioco per Inzaghi.

Inter, tegola De Vrij per Inzaghi: problema al polpaccio, c’è il cambio

Una notizia pessima, anche in vista del prossimo ed importante impegno dell’Inter in campionato. Inzaghi è stato costretto a sostituire Stefan De Vrij. Il difensore, come riportato dai colleghi di Mediaset, ha avuto un problema al polpaccio, e per questo all’intervallo il giocatore olandese è uscito dal rettangolo di gioco, lasciando spazio a D’Ambrosio.

Una brutta notizia per l’immediato, ma anche per il campionato. Ovviamente De Vrij rischia di saltare il prossimo match di Serie A contro il Torino, un’eventualità che Inzaghi non si sarebbe augurato soprattutto in questo momento cosi delicato dove l’allenatore ha bisogno della sua rosa al completo per andare alla rincorsa del Milan di Stefano Pioli.