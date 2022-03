“Donnarumma alla Juve”: la rivelazione che infiamma il calciomercato

Donnarumma nel caos dopo il match contro il Real Madrid. Cosa accadrà in futuro? La rivelazione social fa impazzire il mercato.

La Juventus di Andrea Agnelli da tempo si è affacciata sul mercato alla ricerca di colpi da regalare ai tifosi. Dopo l’avvio di stagione decisamente negativo, i bianconeri hanno rialzato la china e sono pronti a blindare il quarto posto, salvo clamorose novità, che vale l’accesso e la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Per farlo, però, servirà tenere alta la concentrazione.

I bianconeri, oltre agli impegni sul campo, sono già al lavoro per programmare la stagione che verrà. Il calciomercato estivo, infatti, può regalare al club piemontese nuovi calciatori pronti da inserire in rosa sin da subito. La lista dei desideri della dirigenza è piuttosto lunga. Su di essa, senza dubbio, c’è anche il nome di Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, già da anni corteggiatissimo da Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, Donnarumma nel mirino

Dopo l’errore durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti che è valso l’eliminazione dal torneo, il portiere ex Milan è finito al centro della bufera che è esplosa attorno al PSG. Dopo aver vinto il ballottaggio con Keylor Navas, il portiere italiano è stato protagonista di un episodio piuttosto controverso in campo che l’ha messo sulla graticola. Numerose le prese di posizione in difesa dell’estremo difensore della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Tra essi anche l’ex Italia Dino Zoff, le cui parole sono state riportate su ‘Twitter’ dal giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini. Il collega Rai, inoltre, ha riferito anche alcune novità circa il futuro di Donnarumma. Di seguito quanto riportato sul social network: “Donnarumma resta tra i migliori e ci porti in Qatar. Certe costruzioni dal basso non le capirò mai.” Parole di un monumento del calcio come Dino Zoff. Mi giunge voce che la permanenza al Psg è in discussione e sullo sfondo c’è (di nuovo) la Juventus”.