Mondiali, Balotelli fuori dai Playoff: la reazione della famiglia spiazza tutti

Mario Balotelli fuori dalla lista dei convocati dell’Italia del CT Roberto Mancini. La famiglia dell’attaccante non ci sta: sfogo sui social.

Finisce oggi il sogno di un ritorno in Nazionale per Mario Balotelli. L’Italia del CT Roberto Mancini si gioca il tutto per tutto nei prossimi impegni contro Macedonia e Portogallo. Un doppio appuntamento che può essere confermato solo dopo un’eventuale vittoria contro i macedoni. Servirà, infatti, battere la Nazionale del commissario tecnico Igor Angelovski per poter affrontare i portoghesi guidati da Cristiano Ronaldo.

L’obiettivo è approdare ai Mondiali in Qatar, sempre più vicini. Mancini non può più sbagliare e per questo motivo ha scelto i migliori trentatré calciatori italiani per continuare a far sognare i tifosi dopo la vittoria ad Euro 2020.

Italia, Balotelli perde il treno Playoff: lo sfogo del fratello Enock

Il commissario tecnico italiano ha lasciato fuori dalla lista dei convocati Mario Balotelli. Al centravanti è stato preferito l’attaccante del Cagliari Joao Pedro. Una decisione che non è andata giù ad Enock Balotelli, fratello di Super Mario, che sul proprio profilo Instagram si è lasciato andare ad un eloquente sfogo che lascia poco spazio ai dubbi sui sentimenti delle ultime ore.

Di seguito quanto pubblicato sul proprio account social: “Senza parole”. Questa la Instagram Stories postata qualche ora fa. E poi un post con la seguente didascalia: “Oggi più che mai ho capito quanto tu tenga a questa maglia. Come ti ho già detto tu devi continuare così come stai facendo. Noi che siamo vicini sappiamo. Hai superato ostacoli più difficili, ma qui non si tratta di ostacoli… E mi fermo qui. Continua a far parlare il campo che ad oggi non possono attaccarsi più a nulla”.