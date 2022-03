“Accordo col giocatore”: Juve, Agnelli blocca un big della Nazionale italiana

Agnelli pronto ad ‘approfittare’ del caos al Chelsea. Non solo Rudiger, la Juve ha l’accordo con un altro calciatore dei Blues.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per concludere al meglio le ultime giornata di campionato e chiudere in una posizione in classifica che valga la Champions League. L’obiettivo primario del club bianconero, dopo l’avvio di campionato piuttosto negativo, è restare tra le prime quattro per non gettare al vento la stagione.

Oltre al calcio giocato, però, ci sono diverse situazioni di calciomercato su cui la dirigenza si è già affacciata. Oltre alla spinosa questione rinnovi da risolvere, la Juventus è al lavoro anche sul mercato in entrata. Servirà anticipare la concorrenza europea se si vorrà chiudere per i colpi desiderati. Oltre a Rudiger dal Chelsea, il club inglese potrebbe regalare un’altra opportunità per Agnelli ed Allegri.

Calciomercato Juve, accordo con Jorginho

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce le ultime novità di calciomercato Juve in entrata. Diversi sono i profili che la dirigenza bianconera segue con particolare attenzione. Tra questi c’è un calciatore che da anni il club piemontese sogna di tesserare. Jorginho, pilastro del centrocampo della Nazionale italiana e del Chelsea, potrebbe salutare gli inglesi a fine stagione. La delicata situazione del club di Premier League potrebbe portare l’ex Napoli a dire addio ai Blues in estate.

Complice un contratto in scadenza a giugno 2023, un suo eventuale trasferimento in bianconero sarebbe da tenere in considerazione. La rosea, inoltre, racconta di un accordo già imbastito proprio con il calciatore ed il suo entourage sulla base di un quadriennale da circa 6.5 milioni netti a stagione. Al momento, quindi, andrebbe trovata la giusta intesa solo con la società inglese. Il club bianconero prova l’assalto: il calciatore è già ‘bloccato’ ed ingolosito dal ritorno in Serie A.