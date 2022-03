“Se non fosse per lui…”: Balotelli non si trattiene, la confessione spiazza

L’attaccante Mario Balotelli ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di DAZN ed ha parlato di tanti temi molto interessanti.

L’avventura di Mario Balotelli nell’Adana Demirspor sta andando a gonfie vele, l’attaccante è tornato a giocare e segnare con continuità. Il giocatore, apparso in difficoltà mesi fa, è ormai un vecchio ricordo e ‘Super Mario’ ha ormai trovato la giusta continuità.

Superati i 30 anni l’ex calciatore di Inter e Milan sogna però il ritorno in Serie A, un modo per concludere la carriera nel migliore dei modi. Una delle piazze che ha sempre stuzzicato l’attaccante è Napoli ed il giocatore è tornato recentemente a parlarne.

Intervenuto ai microfoni di DAZN il calciatore ha commentato il suo possibile approdo al Napoli e ha rilasciato parole che fanno sognare i tifosi azzurri: “Se non fosse per De Laurentiis starei da 10 anni al Napoli. Ho sempre detto a Mino (il suo agente Mino Raiola) che per me giocare a Napoli sarebbe un sogno”.

Balotelli e la bocciatura di Mancini in Nazionale

Con la maglia dell’Adana Super Mario ha collezionato 11 reti in 24 presenze stagionali, ma tutto ciò non è bastato ad ottenere la convocazione di Roberto Mancini per i Playoff per i prossimi Mondiali. L’Italia giocherà giovedi 24 la semifinale contro la Macedonia del Nord, ma Super Mario mancherà questo grande appuntamento.

La mancata convocazione del calciatore ha generato tante critiche e lo stesso fratello Enock ha punzecchiato Mancini attraverso un post sui social. Attraverso un eloquente ‘Senza Parole’ nelle sue Instagram Stories il fratello minore del calciatore ha aperto le discussioni sui social.