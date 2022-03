Milan, gran notizia per Pioli e Maldini: i tifosi gongolano

La Francia si veste di rossonero, così sia il Milan sia Pioli sorridono: ecco cosa è successo contro la Costa d’Avorio

La Nazionale Francese ha portato in scena il match contro la Costa d’Avorio a Marsiglia. Gli uomini di Didier Deschamps hanno ottenuto la vittoria ma, di rimando, ha potuto sorridere anche Stefano Pioli. La Francia, infatti, si è vestita questa sera di rossonero.

La vittoria per i Blues è arrivata infatti anche, e soprattutto, grazie alla accoppiata già vincente in Serie A: Theo Hernandez ha servito Olivier Giroud che, tornato in nazionale, non ha fallito ed è andato a segno al 22′.

La partita, quindi, è stata riportata prima in parità (dal momento che la Costa d’Avorio era andata in vantaggio al 19′ grazie a un gol di Pepé) e poi vinta dai francesi, grazie all’ultimo gol del match. A segno, al 93′, è andato Tchouameni.

Francia, a segno Giroud su assist di Theo Hernandez contro la Costa d’Avorio: esulta perciò anche il Milan

Olivier Giroud, quindi, dopo essere nuovamente stato convocato in Nazionale da Didier Deschamps non ha sprecato l’occasione di andare praticamente subito a segno. Complice anche l’intesa con colui che è anche il suo compagno di squadra? Beh con ogni probabilità si, vista la semplicità con cui Theo Hernandez è stato capace di pescare l’attaccante in area, seguendo il suo movimento.

E così, anche nell’amichevole contro la Costa d’Avorio, la Francia ha trovato la vittoria. Il Milan ha potuto osservare a distanza ciò che i propri giocatori riescono ormai a compiere con molta facilità. I tifosi sorridono, Stefano Pioli e Paolo Maldini possono essere soddisfatti dell’intesa che sono stati fin qui capaci di costruire tra i suoi. Inoltre, Giroud ha segnato questa sera il suo 47° gol con la maglia della Nazionale. Sopra di lui, con solamente quattro gol in più, c’è Thierry Henry che ne ha realizzati 51.