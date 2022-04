“Quando lo fanno tutti…”: Inter, frecciata ai compagni in diretta

L’Inter è arrivata alla sua seconda vittoria consecutiva, dando seguito al successo contro la Juventus. Spunta la frecciata in diretta nel post partita.

La vittoria dell’Inter mettere i ragazzi di Inzaghi nella condizione di guardare con fiducia al futuro. Dopo un periodo turbolento nel mese di marzo, i nerazzurri si sono rimessi in marcia come dimostrate dalle ultime due vittorie conquistate contro la Juventus nello scontro diretto ed il Verona oggi. Un successo che ha permesso all’allenatore anche di ritrovare due giocatori che sono fondamentali nella corsa in campionato dei nerazzurri.

Ed infatti il ritorno al gol di Edin Dzeko dopo un mese a secco è stato molto importante, ed è testimonianza di come Inzaghi possa contare su di lui in questo rush finale della stagione. Stesso discorso per Niccolò Barella, bacchettato diverse volte dai tifosi e che contro il Verona ha ritrovato il gol ma soprattutto una prestazione convincente.

Inter, la frecciata di Perisic in diretta

Tra i migliori in campo per i ragazzi di Inzaghi senza dubbio anche Ivan Perisic, giocatore che l’allenatore ha saputo valorizzare nel corso della stagione. L’attaccante croato si è imposto in quel di Milano con grande personalità, al netto di qualche difficoltà vissuta nella sua esperienza all’Inter.

Proprio Perisic, nel corso della consueta intervista rilasciata ad ‘Inter Tv’, ha rilasciato alcune dichiarazioni importante che sembrano quasi voler rappresentare una sorta di frecciata. “Ho sempre detto che se la squadra gioca bene e tutti corrono è più facile”, le parole del croato. Insomma, un invito ai suoi compagni a non perdere concentrazione e lucidità soprattutto in questa fase finale.