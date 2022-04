Juventus, lo scenario fa sorridere Agnelli: che assist per il top player

Un grande assist per il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il sogno del top player sul mercato

La Juventus sta disputando una stagione di basso livello, nonostante le premesse col ritorno di Allegri fossero quelle dello scudetto. Troppo poca la qualità nella rosa bianconera per aspirare al primo posto, almeno in questa stagione, nonostante l’acquisto di Dusan Vlahovic a gennaio. Si prospetta una vera e propria rivoluzione la prossima estate, partendo dall’addio di Paulo Dybala addirittura a parametro zero, così come quello di Federico Bernardeschi.

Ma è il centrocampo il reparto dove serviranno maggiori rinforzi alla Juventus e dove Andrea Agnelli dovrà impegnarsi di più. Anni fa c’erano giocatori del calibro di Marchisio, Pogba, e ancora dopo Pjanic e Matuidi. Giocatori in grado di fare la differenza e di fornire ad Allegri gli strumenti per vincere tutto in Italia. In diretta, però, è arrivato una sorta di assist per quello che è un sogno di mercato sia dell’allenatore, sia del presidente bianconero.

Juventus, assist ad Agnelli per Milinkovic-Savic

Uno dei sogni per il prossimo mercato della Juve è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio potrebbe andar via senza la qualificazione in Europa, tutt’altro che certa visto che una tra Roma, Fiorentina e Atalanta, oltre alla squadra di Sarri, sarà esclusa. A parlare è stato Dario Marcolin nel corso di Sunday Night Square, trasmissione in onda su DAZN: “Sono diversi anni che la Lazio va in Europa, si era parlato anche di un patto europeo col club, ma forse non ne hanno più parlato. Certo è che senza potrebbe andar via Milinkovic. Porterebbe soldi, ma abbasserebbe la qualità della squadra”.

L’idea della Juve sarebbe quella di acquistare un centrocampista di qualità, per permettere di svoltare a centrocampo. Non un regista, visto che Allegri non lo utilizza, ma un giocatore forte fisicamente e tecnicamente come Milinkovic, che la Lazio potrebbe sacrificare per costruire la squadra a Sarri.