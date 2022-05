“Tra venti giorni…”: Lazio, l’affare si può chiudere ad una sola condizione

Il mondo Lazio attende con particolare ansia una decisione. Tra venti giorni il nodo verrà sciolto, ma solo ad una condizione…

La Lazio di Maurizio Sarri è al lavoro per conquistare un posto in Europa e concludere il rush finale di campionato nel miglior modo possibile. La lotta a distanza con Atalanta, Fiorentina e Roma prosegue inesorabile ed è destinata a prolungarsi fino alla fine del torneo di Serie A.

Il club biancoceleste, attualmente al sesto posto in classifica generale, sarebbe qualificato ai preliminari di Conference League se il campionato finisse oggi. Per sua fortuna, Sarri ha ancora il destino nelle sue mani visto che le tre giornate che mancano al termine mettono in palio nove punti. La Champions League è matematicamente irraggiungibile, ma la Roma è lì, appollaiata una posizione più su, ma a pari punti in elenco generale.

Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Sarri?

Ed è proprio la fine della stagione che Maurizio Sarri vuole aspettare prima di dare seguito o meno alla sua avventura sulla panchina biancoceleste. L’allenatore della Lazio non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ riferisce che l’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus deciderà tra venti giorni, alla fine del campionato. Solo allora le eventuali perplessità di Sarri verranno spazzate via dal verdetto stagionale. Il suo rinnovo fino al 2025 è sul piatto da diverso tempo e la mancata firma ha fatto scattare l’allarme di Claudio Lotito che, eventualmente, dovrebbe correre ai ripari nel minor tempo possibile.

Anche i tifosi, chiaramente, sono in attesa di capire cosa e sarà della guida tecnica della squadra. Tutto si deciderà tra venti giorni, dunque, quando Sarri chiederà rassicurazioni sul mercato ed acquisti funzionali al suo modo di giocare. Solo allora, quando arriverà o meno l’ok della società, il tecnico deciderà cosa farne del suo futuro.