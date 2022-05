“Nessuno sconto”: calciomercato Milan, ecco la batosta per Maldini

Se in campionato le cose vanno alle grandi, nel calciomercato è arrivata una brutta batosta per il Milan di Maldini.

Dopo la vittoria contro il Verona, il Milan è sempre più vicino allo Scudetto. Ai rossoneri, infatti, bastano quattro punti, a prescindere di quello che farà l’Inter, nelle ultime due giornate di campionato per tornare a vincere lo scudetto dopo ben undici anni. Le ultime due gare per il ‘Diavolo’ saranno contro l’Atalanta in casa e contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

La squadra di Pioli ha anche l’occasione di mettere ancora più pressione alla ‘Beneamata’, visto domenica che giocherà prima. Il Milan, difatti, giocherà alle ore 18.00 contro l’Atalanta di Gasperini, mentre i nerazzurri sfideranno in trasferta il Cagliari alle 20.45. Per l’Inter non sarà per nulla un match facile, considerando che i sardi hanno un bisogno vitale per evitare la retrocessione in Serie B.

Nonostante una lotta scudetto serratissima con l’Inter, Paolo Maldini e Frederic Massara già si stanno muovendo per allestire per la prossima stagione una squadra ancora più forte. Proprio dal calciomercato, però, è arrivata una brutta batosta per i due dirigenti del Milan.

Milan, batosta per Maldini e Massara: non ci sarà nessuno sconto del Lipsia per Nkunku

Secondo quanto riportato dall’Equipe’: “Il Milan sta seguendo Christopher Nkunku del Lipsia, ma non ci sarà nessuno sconto per il trequartista né per i rossoneri e né per gli altri club che lo seguono. Sul francese, infatti, bisogna anche registrare l’interesse di squadre come Chelsea, Manchester United e Barcellona”.

Dopo la grandissima stagione con la maglia del Lipisa, Christopher Nkunku ha attirato a sé l’interesse di tutti queste squadre così importanti. L’ex PSG, infatti, ha segnato ben 34 reti e fornito 14 assist vincenti nelle 49 partite giocate tra tutte le competizioni quest’anno con il club tedesco. Il Milan dovrà cercare di anticipare tutte queste concorrenti per prendere uno dei migliori giocatori della Bundesliga.