“Ci sarà un…”, Inzaghi non si trattiene: Inter, ecco l’annuncio di mercato

L’Inter si prepara all’ultima giornata di campionato e mister Simone Inzaghi fa il punto sul presente e sul futuro della squadra.

Mancano 90 minuti alla fine della Serie A 2021/2022. Un torneo che l’Inter ha cominciato da campione in carica e favorita per uno Scudetto che però rischia concretamente di sfumare all’ultimo turno.

Beffata nel recupero con il Bologna, la Beneamata non è riuscita a colmare il margine con il Milan. Che adesso può accontentarsi anche di un pareggio sul campo del Sassuolo per cucirsi il titolo sul petto. Una possibilità che per molti è quasi scontata, considerando le recenti dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic e del noto giornalista Giancarlo Padovan oltre che, ovviamente, facendo un semplice calcolo delle possibilità.

In caso di mancato successo non mancheranno le attenuanti per l’Inter, che la scorsa estate ha perso pezzi da 90 come Eriksen, Hakimi e Lukaku. Per non parlare del tecnico Antonio Conte, sostituito proprio da Simone Inzaghi. Ma basteranno per giudicare positivamente la stagione? Per l’allenatore nerazzurro si.

“Abbiamo vinto due coppe, giocato bene, siamo arrivati agli ottavi di Champions. E ci giochiamo uno Scudetto all’ultima giornata – ha detto in conferenza stampa – per cui i voti dateli voi giornalisti che siete bravi. Per me è stata una grandissima annata, normale che sarebbe straordinario se arrivasse qualcosa domani ma abbiamo dato grandi soddisfazioni ai tifosi.”

Quindi uno sguardo a un futuro che potrebbe non comprendere quello che per molti è stato il top player stagione, Ivan Perisic.

Simone Inzaghi vuole Perisic nell’Inter del futuro

Il croato viene considerato da molti sempre più vicino all’addio a parametro zero. Potrebbe trasferirsi alla Juventus, anche se Inzaghi spera ancora in un ribaltone: “Ivan è andato oltre le mie aspettative, da allenatore avversario lo tenevo sempre d’occhio ma si è superato. So che presto ci sarà un incontro tra lui e la società, spero arrivi una fumata bianca perché conto anche su di lui per il futuro.”

Presto anche tecnico e società si incontreranno per gettare le basi dell’Inter di domani: “La prossima settimana ci incontreremo e parleremo del futuro, faremo il punto sulla situazione. Fino a oggi avevamo la finale di Coppa Italia e le ultime giornate di campionato. So quali erano gli obiettivi stagionali, sapevamo quali erano le difficoltà dell’Inter e sono consapevole del percorso che abbiamo fatto.”

Simone Inzaghi sorride e guarda avanti, indipendentemente da come si concluderà questo campionato. Pensa al futuro e a una squadra che vorrà tornare a vincere. E che potrebbe avere ancora tra le proprie fila, o almeno questa è la speranza, un punto fermo come Perisic. Come si concluderà questa vicenda?