Juve stregata dal talento classe 2001: pronto l’affondo

Mudryk alla Juventus: i bianconeri potrebbe decidere di affondare il colpo sul talento dello Shakhtar per anticipare la concorrenza europea. Classe 2001, tecnica sopraffina e visione di gioco: il talentino ucraino ha stregato Cherubini e Arrivabene

Il mercato della Juventus partirà dall’ufficialità di Pogba nel corso delle prossime settimane. Il centrocampista francese, a causa di alcuni dettagli burocratici della società, verrà annunciato ufficialmente a luglio. Accordo totale e fumata bianca totale tra le parti: si attende solo l’annuncio.

Nelle ultime ore, come confermato da “Tuttosport”, la Juventus starebbe valutando anche il profilo di Mudryk, talento classe 2001 dello Shakhtar e della Nazionale ucraina, il quale potrebbe sposarsi alla perfezione nel contesto tattico bianconero.

Forza fisica, qualità, dribbling sullo stresso e uno contro uno devastante: Cherubini e Arrivabene cercheranno di anticipata la fitta concorrenza europea per non farsi trovare impreparati e piazzare il possibile colpo a effetto.

Mudryk alla Juventus, Allegri avrebbe già dato l’ok

Personalità e tecnica sopraffina: Mudryk avrebbe stregato la dirigenza bianconera con il suo immenso talento. Allegri avrebbe già il suo ok alla possibile trattativa, anche se, ora come ora, il centrocampista offensivo dello Shakhtar non rappresenta una priorità assoluta. Non solo Mudryk, la Juventus potrebbe valutare due affondi imminenti sulla fascia destra.

Neres e Molina, di fatto, potrebbero vestire bianconero qualora l’affare Di Maria dovesse complicarsi definitivamente e qualora Cuadrado decidesse di lasciare la Juve anzitempo con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del suo attuale contratto. Sono attese novità nel corso delle prossime ore: il mercato della Juventus è già entrato abbondantemente nel vivo.