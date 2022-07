“Non è giusto”, Supercoppa tra Milan e Inter nel caos: scoppia la polemica

Arriva l’ufficialità che interessa in modo diretto Inter e Milan. I tifosi drizzano le antenne e si sfregano le mani.

Il calciomercato entra nel vivo con il primo luglio. Con l’inizio del secondo mese estivo, sono già diversi i contratti depositati dai club di Serie A. Nuovi colpi (ed anche nuovi allenatori) impreziosiranno le rose dei club. Dal Monza, neopromossa letteralmente scatenata che sta confermando a suon di fatti di voler ambire a qualcosa in più della salvezza, alle big. Il Napoli ufficializza Kvaratskhelia, l’Inter, invece Mkhitaryan e Onana (prenderà il posto di Handanovic?). Non siamo esenti neanche da colpi di scena di un’altra tipologia, con le firme in arrivo degli sceicchi che stanno rilevando un importante club italiano.

Tanta attesa per i colpi del Milan di Maldini, il cui agognato rinnovo arriva ieri sera. Lo stesso dicasi per la Juventus, a cui manca solo ufficializzare, per iniziare, Pogba. Ma occhio a Di Maria. Intanto arriva un’attesa ufficialità, che coinvolge i due club di Milano. I tifosi attendevano questo giorno per comprensibili motivi. Ma non manca una protesta.

Supercoppa Milan-Inter, non mancano le polemiche: tifosi furiosi per un motivo

Nel giorno in cui iniziano a fioccare ufficialità di mercato, arriva la nota ufficiale che riguarda Milan ed Inter. I rossoneri, campioni d’Italia vincendo la Serie A e i nerazzurri, vincitori della Coppa Italia (e scorsa Supercoppa) partecipano di diritto alla nuova Supercoppa. Il tutto è sancito dalle comunicazioni ufficiali della Lega.

L’evento avrà luogo in Arabia Saudita, precisamente a Ryadh. Si giocherà nel 2023, il diciotto gennaio. La Supercoppa ritorna in oriente, ritorna in Arabia Saudita. La scelta, però, non è andata a genio a diversi tifosi. Un rossonero alza la voce su Twitter. “Ogni volta che ci siamo noi la fanno all’estero, ingiocabili. Potevano mai farla in Italia ad agosto così andavo a vederla? Ovviamente no”.