Donnarumma, la rivelazione spiazza: il PSG ha deciso

Donnarumma, arriva la svolta con il Paris Saint-Germain: la prossima stagione tutto può cambiare, il club ha deciso.

Il Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi è stato il protagonista assoluto della finestra di mercato scorsa. Leo Messi, Sergio Ramos ed anche Gianluigi Donnarumma, colpo che ha fatto scatenare i tifosi italiani visto l’enorme dispendio economico.

E così, dopo l’addio al Milan a parametro zero, l’estremo difensore vittorioso ad Euro 2020 ha sposato il ricco contratto del PSG, ma le cose non sembrano essere andate come previsto. Dopo l’iniziale periodo di ambientamento, per l’estremo difensore della Nazionale italiana di Roberto Mancini panchina e posto da da secondo alle spalle del collega Keylor Navas.

Donnarumma si riprende Parigi: la rivelazione de ‘L’Equipe’

L’alternanza con il portiere titolare del club francese è stata dura, ma ora sembra spuntare il sole all’orizzonte. Dopo gli errori in Champions League e l’andamento in campionato non come previsto, è tempo di riscatto per il portiere azzurro.

L’edizione odierna de ‘L’Equipe’ gli ha dedicato spazio in prima pagina, con una rivelazione che lascia di stucco i supporters di Gigio e fa cambiare lo scenario per la prossima stagione.

“Donnarumma promosso titolare”, titola il quotidiano francese nel taglio alto della prima pagina. Una notizia decisamente positiva ed inaspettata. Visto che il futuro il Keylor Navas potrebbe essere lontano da Parigi, i transalpini avrebbero deciso di promuovere Donnarumma come primo portiere e titolare in vista dei prossimi impegni stagionali.