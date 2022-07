“Ha firmato”: salti di gioia a Cagliari, il colpo per la Serie A

Il Cagliari conclude un affare di calciomercato dal grandissimo valore, considerato che la squadra disputerà la prossima stagione in Serie B.

Non c’è stato verso per il Cagliari di portare avanti il presente in Serie A. La squadra è retrocessa e ciò ha portato chiaramente a un ridimensionamento economico, dovuto soprattutto agli introiti che derivano dalla Serie B. Per tale ragione, la società sarda ha dovuto rinunciare all’uomo simbolo dell’attacco nelle ultime stagioni, ovvero il brasiliano Joao Pedro, passato al Fenerbahce.

Un’assenza difficile da accettare e sostituire, anche per i valori di leader che il giocatore ha all’interno dello spogliatoio. Tuttavia, la dirigenza avrebbe individuato una figura che conosce bene la Serie A e ha personalità vendere.

Si tratta del peruviano Gianluca Lapadula, di proprietà del Benevento. È lui il numero 10 al quale il Cagliari sta lavorando e a quanto pare con successo.

Cagliari, Lapadula al posto di Joao Pedro: affare in chiusura

Secondo le informazioni riferite da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, gli agenti Francesco Romano e Gianluca Libertazzi stanno portando avanti l’affare. Il giocatore ha svolto già le visite mediche a Roma e avrebbe firmato in giornata un contratto per tre stagioni con i sardi. Un triennale che dà anche idea del progetto che il club ha intorno alla sua figura.

Un accordo così lungo ha anche aiutato a spalmare l’ingaggio dell’attaccante da 1,1 milioni di euro all’anno più bonus, mentre nelle casse del Benevento dovrebbero finire all’incirca 2 milioni di euro per il cartellino di Lapadula. Settimane di trattative per un sì tanto atteso e desiderato.