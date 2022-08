Calciomercato Napoli, è successo: il comunicato ufficiale toglie ogni dubbio

La matassa si sta sbrogliando. La definizione dell’operazione potrebbe sbloccare un giro di mercato che coinvolge anche il Napoli.

Ultimi giorni frenetici in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato. Dopo una prima parte di sessione in cui gli azzurri hanno operato per lo più in uscita, nelle ultime settimane sono stati diversi i colpi in entrata.

Sono arrivati Raspadori, Ndombelé e Simeone. Ma dalle parti del Maradona si sogna ancora il grande colpo. O meglio il doppio grande colpo. Già perché i due nomi caldi in questo momento sono quelli di Cristiano Ronaldo e Keylor Navas. Due fuoriclasse, peraltro già compagni di squadra al Real Madrid quando collezionarono la bellezza di tre Champions League.

I due potrebbero ritrovarsi a Napoli. Difficile, ma non impossibile. Tutto però dipende anche da due operazioni in uscita che sono collegate al loro arrivo: Osimhen e Fabian Ruiz. Il primo infatti interessa al Manchester United che potrebbe inserire Ronaldo nell’affare, il secondo invece al PSG che invece potrebbe agevolare la partenza di Keylor Navas. PSG che nel frattempo ha chiuso un’importante operazione in uscita la quale potrebbe proprio liberare spazio per Fabian Ruiz e di conseguenza favorire la partenza di Keylor Navas verso Napoli.

Napoli, l’intreccio che coinvolge Navas: Ruiz a Parigi per sostituire Herrera?

Lo stallo della doppia trattativa tra Napoli e PSG per Fabian Ruiz e Keylor Navas potrebbe essere stato sbloccato da Ander Herrera. Il centrocampista basco classe 1989 torna all’Athletic Bilbao liberando così uno slot a centrocampo che potrebbe essere occupato adesso da Fabian Ruiz.

Il PSG potrebbe quindi convincersi ad affondare il colpo decisivo e puntare tutto sullo spagnolo. Naturalmente la trattativa per Fabian, per quanto non collegata direttamente, potrebbe essere propedeutica a quella per Keylor Navas. Insomma, movimenti sull’asse Parigi Bilbao potrebbero aver finalmente fatto sbloccare la situazione portiere per gli azzurri.