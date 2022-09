Emergenza Sassuolo, ecco quando rientrerà Berardi: ora è ufficiale

Arriva il bollettino medico per due giocatori del Sassuolo: questi gli esiti degli esami, problemi in attacco nel club neroverde.

La Serie A, dopo gli impegni infrasettimanali di alcuni club per le competizioni europee, si prepara a ripartire. La sesta giornata si avvicina ma, a questo proposito, sono arrivati anche gli esiti degli esami medici per due giocatori in particolare. Il Sassuolo è, perciò, ora alle prese con un’emergenza in attacco.

Il Sassuolo si sta preparando per affrontare la 6^ giornata di Serie A in cui affronterà uno straripante Udinese. Ma Alessio Dionisi è alle prese con una vera e propria emergenza in attacco.

Lo stop di Domenico Berardi, avvenuto contro il Milan, si è infatti rivelato più lungo del previsto. Così come, ancora di più, quello di Defrel che sarà anche costretto ad operarsi per superare il problema rimediato al piede, sempre contro il Milan. È arrivato da parte del club neroverde un comunicato ufficiale in merito alle loro condizioni.

Sassuolo, questo il comunicato ufficiale sulle condizioni di Berardi e Defrel: emergenza in attacco per Dionisi

Il Sassuolo ha comunicato quindi, in via ufficiale, quello che è stato il bollettino medico riguardante sia Domenico Berardi sia Gregoire Defrel. “Domenico Berardi – si legge – a seguito del contrasto di gioco durante la gara con il Milan, il calciatore ha riportato una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro“. La speranza della squadra è di riaverlo già dopo la sosta di settembre.

“Per Defrel – invece – a seguito del trauma contusivo riportato nella gara con il Milan, gli esami hanno evidenziato la frattura della base del quinto metatarso del piede destro”. “L’atleta – si legge in conclusione nella nota ufficiale – sarà sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura a Cesena dal Prof. Francesco Lijoi domani, mercoledì 7 settembre. Defrel sarà accompagnato dal Medico Sociale del Sassuolo Calcio, Dott. Riccardo Saporiti”. Lo stop per lui potrà durare anche 2 o 3 mesi.