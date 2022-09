Uefa, ora è ufficiale: un’altra dura decisione dopo la morte della Regina

L’Uefa è stata costretta a prendere la decisione dopo la morte della Regina Elisabetta. E’ arrivato il comunicato ufficiale.

La morte della Regina Elisabetta II ha scosso tutto il Regno Unito, ed in generale ha toccato tutto il mondo. Il tutto sta condizionando anche il mondo del calcio, visto che le attività si fermeranno per ben dieci giorni. E cosi anche il mondo del pallone sta risentendo di questa situazione cosi particolare ed unica.

In queste ore anche una squadra italiana, il Napoli, ha subito le conseguenze di quella che è la scomparsa della Regina. Il match con i Glasgow Rangers, infatti, è stato rinviato. In programma inizialmente martedì, la partita verrà disputata mercoledì e senza la possibilità di far entrare i tifosi ospiti, visto che le forze dell’ordine non sono in grado di garantire l’ordine pubblico.

Uefa, dopo la morte della Regina un’altra decisione: rinviata Arsenal-PSV

Se inizialmente si pensava che il match degli azzurri potesse essere rinviato, alla fine è stato deciso di far scendere comunque le squadre in campo anche se con un giorno di ritardo. Non accadrà lo stesso, però, per il match di Europa League tra Arsenal e Psv Eindhoven.

L’Uefa, infatti, ha comunicato alla squadra londinese la decisione di rinviare anche questa partita. Come spiegato dal sito ufficiale dei gunners, però, in questo caso non si conosce ancora la data nella quale verrà recuperato il match. Una situazione che ovviamente complica un calendario già reso difficilmente gestibile dai Mondiali in Qatar che si svolgeranno in inverno.