Calciomercato, colpo di scena Pirlo: l’acquisto è ufficiale

Nuovo acquisto per Andrea Pirlo nella sua avventura in Turchia: arriva l’ufficialità

Andrea Pirlo dopo l’addio dalla Juventus ha trovato nuova squadra in Turchia. Dopo un quarto posto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana vinta, l’allenatore italiano è andato al Fatih Karagumruk. Ci sono diversi giocatori di nazionalità italiana in questa squadra, come Viviano, Biraschi e Borini. Ma anche giocatori di nazionalità straniera come Caner Erkin.

Il Karagumruk nelle prime sei partite della SuperLig Turca ha vinto solo contro l’Ankaragucu. Sei punti in sei partite, con una vittoria appunto, tre pareggi e due sconfitte. Serve una svolta ad Andrea Pirlo, che potrebbe arrivare dal mercato con l’arrivo di Adem Ljajic, che in Italia ha vestito -tra le altre- le maglie di Inter e Torino.

Karagumruk, Pirlo accoglie Ljajic

Adem Ljajic sarà un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk. Il trequartista serbo classe ’92, ha vestito fino al 30 giugno 2022 la maglia del Besiktas. Con la squadra allenata da Andrea Pirlo ha firmato un contratto di un anno e mezzo, che entrerà in vigore dal prossimo mercato di gennaio.

Una bella operazione per l’ex allenatore della Juventus, che avrà a disposizione un giocatore molto importante per il campionato turco. Ljajic in Serie A ha giocato con Fiorentina, Roma, Inter e Torino. Nonostante delle grandissime qualità, non ha mai fatto il grande salto, ma la tecnica resta eccelsa.