“Non parlo, ma…”: caos in Verona-Udinese, scoppia la polemica in diretta

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Hellas Verona, si fa sentire al termine della gara persa contro l’Udinese al fotofinish, in Serie A.

In pieno recupero i friulani sono riusciti a vincere il monday match, posticipo dell’ottava giornata di Serie A, in casa del Verona. Precisamente al 93′ Bijol ha concluso l’azione definitiva per il vantaggio, dopo che Beto nel secondo tempo aveva da sé aperto la strada per la rimonta.

Brucia la sconfitta all’Hellas Verona e il tecnico Gabriele Cioffi non si nasconde. L’allenatore prende di mira alcune decisioni del direttore di gara, Daniele Minelli.

Secondo Cioffi, l’errore principale sarebbe quello di aver usato un metro di giudizio incostante, generando confusione ed essendo troppe volte o superficiale o troppo severo, facendo pendere di riflesso la bilancia in favore degli ospiti.

Verona-Udinese, Cioffi polemizza sull’arbitro Minelli

Intervenuto ai microfoni di ‘SKY Sport’, Cioffi ha dichiarato nel dettaglio: “Io non parlo mai degli arbitri, però quando si perde una partita del genere per un fallo fischiato a Djuric… È stato fischiato un fallo così, dopo che il direttore di gara aveva operato con un metro di giudizio diverso per tutta la gara. È un po’… così, punto”.

In conferenza stampa l’allenatore ha poi ribadito il concetto, cercando di approfondire la sua reazione polemica nel finale di gara e anche in tv: “Mi sono dovuto trattenere dal correre verso l’arbitro. Il fallo fischiato a Djuric è stato fischiato seguendo un parametro di giudizio diverso rispetto a quello invece non fischiato ad Henry. Questo è assurdo. Abbiamo disputato una gara contro una squadra, che siamo riusciti ad arginare nel primo tempo con la nostra forza e le ripartenze. Nella seconda frazione di gioco li abbiamo patiti di più. Tuttavia non credo che abbiano avuto tutte queste grandi occasioni. Mi girano le scatole per aver perso così”.