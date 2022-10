I quattro errori della Juve in due anni: c’è anche il rimpianto Tudor

Quattro errori in due anni: possiamo riassumere così alcune decisioni della Juventus che hanno contribuito al tracollo bianconero negli ultimi 24 mesi. Non solo la scelta sul ritorno di Allegri: occhio anche alla bocciatura di Tudor

Momento decisamente complicato per la Juventus e per il piano rimonta in vista della seconda parte di stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, i bianconeri saluteranno la Champions League nel corso delle prossime settimane: fuori ai gironi e a rischio anche la qualificazione all’Europa League.

Il ritorno di Allegri è da considerare fallimentare. Lo dicono i numeri, il rendimento della squadra e i risultati ottenuti. Questo il primo errore della dirigenza. Punto interrogativo anche sull’assetto societario. Dopo l’addio di Marotta e Paratici, la sensazione è che manchi un vero uomo di campo, un direttore sportivo esperto capace di programmare al meglio le giuste strategie.

Il terzo errore risponde al nome “calciomercato“. La scelta sul ritorno di Pogba, per il momento, è apparsa decisamente controproducente e sbagliato. Stesso discorso per Di Maria, corteggiato e supplicato, forse troppo a lungo, in cambio di un solo anno di contratto con una scadenza già chiara ed imminente. Un’operazione in totale contrasto con il concetto di programmazione futura.

Tracollo Juventus, il rimpianto Tudor e la scelta di Pirlo

Dopo l’addio di Sarri, bocciato da Agnelli e dalla dirigenza bianconera, il primo tifoso bianconero, intervenuto in prima persona, ha scelto di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Una scelta piuttosto inusuale, ma coraggiosa. Pirlo primo allenatore (senza esperienza, senza aver mai allenato), Tudor (reduce dalla recente esperienza all’Udinese, secondo allenatore).

Facile parlare a posteriori, ma ora le risposte appaiono decisamente più chiare e condannano ulteriormente le strategie della Juventus. Pirlo fatica in Turchia (inguiato in zona retrocessione), Tudor vola con il Marsiglia in Francia. Il tecnico croato, quindi, ora come ora, potrebbe rappresentare un clamoroso rimpianto bianconero e parte dei quattro errori fondamentali dell’ultimo biennio della Juve.