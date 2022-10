Napoli, sospiro di sollievo per Anguissa: ecco quando può tornare in campo

Napoli, buone notizie per mister Luciano Spalletti dopo l’infortunio di Anguissa: svelati i tempi di recupero, spunta la data del rientro.

Napoli, arrivano buone notizie per Luciano Spalletti e per i tifosi azzurri dopo il comunicato ufficiale dell’infortunio di Anguissa. Gli esami strumentali fotografano la natura degli infortuni, le previsioni a caldo contano meno degli exit poll per le elezioni.

Il Napoli, dopo aver perso Amir Rrahmani fino a gennaio 2023 a causa della rottura del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra (in quel caso la diagnosi ha superato le previsioni più fosche), tira un sospiro di sollievo per Anguissa.

Napoli, Infortunio Anguissa: spunta la data del rientro

Il centrocampista camerunense si è fermato ad inizio ripresa durante Napoli-Ajax, si temeva un problema muscolare che potesse fargli saltare molte partite e, con la sosta per il Mondiale all’orizzonte, in casa Napoli si temeva che si dovesse fermare a lungo. La diagnosi, invece, è stata più benevola: elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra.

Contro il Bologna non ci sarà, scalpita Ndombele per sostituirlo. L’obiettivo del Napoli è recuperare Anguissa per il big-match all’Olimpico contro la Roma, in programma domenica 23 ottobre. Sarà decisivo il monitoraggio delle sue condizioni durante la prossima settimana, la prima per il Napoli senza impegni dopo la sosta di fine settembre, per capire se ce la farà ma filtra ottimismo.