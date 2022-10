Juventus, la vittoria di Lecce non basta: che ‘bocciatura’ ad Allegri

La Juventus di Allegri ha ottenuto un’importante vittoria nell’ultima giornata di campionato. Non si placano però le critiche.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto una preziosa vittoria nell’ultima giornata di campionato contro il Lecce. Il club bianconero è alle prese con numerose difficoltà visto i tanti infortuni che stanno più volte colpendo la squadra torinese.

Anche contro il club pugliese la squadra ha trovato nuovi infortuni e Allegri dovrà fare i conti con una squadra in emergenza totale per le prossime sfide contro PSG e soprattutto l’Inter, in un decisivo derby d’Italia domenica. C’è chi però non è ancora soddisfatto della situazione in casa Juve.

Nel corso delle sue consuete dirette Instagram l’ex giocatore ed oramai opinionista Antonio Cassano ha duramente criticato la squadra bianconera, ammettendo però che, ora come ora, la cosa principale era la vittoria. Parole chiare e decise di ‘Fantantonio’.

Cassano netto sulla Juventus di Allegri

L’ex giocatore ha chiarito: “La Juventus ha vinto una partita facile sulla carta, ma dove in realtà ha sofferto un pochettino”. L’ex attaccante ha spiegato però: “In questo momento l’unica cosa che contava era la vittoria e la squadra l’ha ottenuta”.

Antonio ha continuato elogiando la rete di Fagioli: “Ha beccato il jolly e da li’ è cambiata la partita. La squadra non mi è piaciuta, come d’altronde da un anno e mezzo a questa parte, ma determinate partite devi solo vincerle. Alla fine hanno fatto ciò”.