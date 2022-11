Inter, gol in amichevole e messaggio ad Inzaghi nel post partita

Indicazioni importanti per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Dall’amichevole con la nazionale arriva il messaggio per i nerazzurri.

E’ tempo di Mondiali. Non tutte le squadre però sono partite per il Qatar. A restare fuori dalle 32 finaliste che hanno stappato un biglietto per la massima rassegna calcistica mondiale sono rimaste diverse squadre, tra cui purtroppo anche l’Italia.

Oltre agli azzurri sono diverse le selezioni che hanno fallito il pass per il Qatar. Molte di queste hanno al loro interno diversi calciatori che giocano in Serie A come ad esempio l’Albania del CT Edy Reja che, all’interno della sua rosa, può schierare giocatori come l’interista Asllani.

E proprio quest’ultimo nell’amichevole contro l’Armenia è andato in gol. Al 64′ di gioco il centrocampista dell’Inter si è presentato sul dischetto realizzando la rete del definitivo 2-0 dopo che, nel primo tempo, Skuka aveva messo a segno la rete dell’1-0.

Inter, il messaggio di Asllani ad Inzaghi: “Dopo l’Albania anche all’Inter…”

“Sono molto felice per il gol con la Nazionale.” ha dichiarato il centrocampista nel post partita. Asllani ha offerto, al di la del gol, un’ottima prova nella posizione di play a centrocampo. Un ruolo che l’albanese vorrebbe ricoprire anche all’Inter.

“Mi piace molto questa posizione.” ha dichiarato Asllani rispondendo ad una domanda sul fatto che potrebbe ricoprire questo ruolo anche in nerazzurro. “In occasione del primo gol ho dato indicazioni a Skuka. Mi piace molto la posizione e il poter fare questi tipi di passaggi.”