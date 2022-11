“Mercato vietato a gennaio”: Serie A, l’annuncio ufficiale del presidente

La Serie A riprenderà il prossimo 4 genanio, ma in serata c’è stato un annuncio molto importante per i club del nostro campionato.

Una volta cominciato il Mondiale, la Serie A si sta ‘riposando’ per tornare il prossimo gennaio. Questi primi tre mesi della stagione sono stati molto intensi, considerando che si è giocato ogni tre giorni proprio per lasciare spazio alla prima ‘Coppa del Mondo’ invernale della storia del calcio.

La squadra che ha sbalordito tutti è stata sicuramente il Napoli di Luciano Spalletti, visto che ha terminato questa prima fase del campionato con la bellezza di 8 punti sul Milan secondo. Inter e Juventus, invece, sono state le delusioni tra le big, anche se nell’ultimo mese e mezzo hanno recuperato un bel po’ di posizioni.

Con la ‘sosta forzata’ per il Mondiale, per le nostre squadre è tornato sotto la luce dei riflettori il calciomercato. Intanto, proprio sulla prossima sessione di gennaio di mercato, è arrivato un annuncio molto importante.

Serie A, l’annuncio del presidente Casini: “Mercato di gennaio vietato per chiederà la rateizzazione degli adempimenti fiscali”

Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, una volta terminata l’assemblea di oggi, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Mercato vietato a gennaio per il club che chiede la rateizzazione degli adempimenti fiscali. Non si può fare calciomercato con un saldo negativo”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Nel calciomercato invernale, quindi, questi club non potranno comprare un calciatore senza cederne altri. Ne ho parlato anche con il Ministro Abodi che l’obiettivo, condiviso anche dai club, è che non si possa utilizzare questi vantaggi fiscali per fare mercato senza cedere prima dei giocatori.