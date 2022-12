Radu, destino ancora da scrivere: tra voglia di riscatto e un grande obiettivo

Andrei Ionut Radu, approdato alla Cremonese con le migliori intenzioni, l’obiettivo è conoscere (nuovamente) il proprio destino: le ultime raccolte da SerieANews.com.

Andrei Ionut Radu l’8 luglio del 2022 è approdato, in prestito dall’Inter, tra le file della Cremonese. Qui si è messo in mostra, raggiungendo record di maggiori parate compiute, ma la sua titolarità è durata meno del previsto. A prendere il suo posto, infatti, è stato un Marco Carnesecchi che ha mostrato qualità indiscutibili. Ora per Radu che succede? Le ultime raccolte da SerieANews.com.

Non appena arrivato in prestito alla Cremonese, quindi, come SerieANews.com aveva avuto modo di appurare, l’entusiasmo e le aspettative per Radu erano al massimo. Ma con il rientro dall’infortunio appunto di Marco Carnesecchi, l’estremo difensore classe 1997 ha perso il posto da titolare ed è tornato a sedersi in panchina.

Ora, però, in vista del mercato di gennaio che si avvicina a vele spiegate, la situazione potrebbe cambiare. La voglia di riscatto e di trovare più minuti di gioco possibili è infatti più forte di tutto il resto. Ecco il quadro della situazione ricostruito dalla nostra redazione.

Futuro di Radu: l’obiettivo principale è quello di ritrovare un ruolo da protagonista, si attende la trattativa decisiva

Secondo quanto raccolto, quindi, da SerieANews.com, per il momento il destino di Ionut Radu è in un certo senso in stand-by. Il prestito alla Cremonese è ancora in essere ma anche l’Inter vorrebbe che il portiere di sua proprietà ritrovasse continuità. Oltre al riscatto, dopo quanto avvenuto lo scorso 27 aprile a Bologna.

Sono perciò, in vista del mercato che aprirà ufficialmente con il prossimo mese, stati avviati alcuni primi contatti con società (anche dall’estero) che avrebbero intenzione di averlo con sé. Offrendogli appunto spazio e minuti di gioco. Ma, tuttavia, al momento non è ancora decollata la trattativa decisiva.

L’entourage lavora, puntando a ottenere quelle news che possano diventare rilevanti per un giocatore che ha ancora tutto un destino da scrivere. Scrollandosi di dosso quanto avvenuto in passato. L’Inter dal canto suo attende e monitora una situazione che, fino a qualche tempo fa, sarebbe stata impronosticabile.