Inter, ora è dentro o fuori: Marotta costretto all’ennesimo sacrificio?

In casa Inter si valuta il futuro. Oltre al lavoro di Inzaghi la società valuta le prossime mosse decisive di calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi sta lavorando duramente in vista della ripresa del campionato. La squadra nerazzurra affronterà il 4 Gennaio il Napoli in uno scontro già decisivo in chiave scudetto ed i nerazzurri non possono permettersi passi falsi. La squadra milanese ha subito già cinque sconfitte nella prima parte di stagione e dista undici punti dal Napoli capolista. Un ulteriore ko concluderebbe in anticipo i sogni scudetto della società di Steven Zhang e di tutti i suoi tifosi.

La società e nello specifico i dirigenti della squadra milanese devono fare i conti non solo con i problemi sul piano sportivo del club di Inzaghi, ma anche verificare la situazione societaria ed il calciomercato. Negli ultimi anni la società ha dovuto sacrificare diverse pedine, basti pensare a cessioni importanti come quella di Hakimi e del belga di Romelu Lukaku. L’attaccante di proprietà del Chelsea è tornato in prestito quest’anno, ma finora i risultati non hanno rispettato le aspettative.

Ora, rispetto al passato, il club nerazzurro si trova a dover affrontare una situazione abbastanza delicata. Il calciatore slovacco dell’Inter Milan Skriniar, capitano del club e tra le principali stelle del club milanese, ha il contratto in scadenza. Le parti stanno discutendo del rinnovo da mesi, ma più passa il tempo e più le chance di permanenza calano. La società ha rifiutato ricche offerte la scorsa estate, in primis quella del PSG (circa 50 milioni di euro) ed ora rischia di perderlo a costo zero. Un addio che diventerebbe ‘tragico’ visto l’assenza di introiti nelle casse nerazzurre ed ora la società dovrebbe fare le opportune valutazioni.

Inter, cosa fare con Skriniar?

Sono ormai settimane che si parla del possibile rinnovo di Skriniar, ma intanto le sirene di mercato aumentano e regna l’incertezza tra i tifosi. L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio si trovano dinanzi ad un’importante scelta, una situazione fondamentale per il futuro del club. L’Inter non può permettersi di perdere Skriniar a zero, anche perchè in estate serve un ulteriore sacrificio per risanare gli oramai noti problemi del club e quindi Marotta deve fare una dura scelta.

Se entro gennaio il difensore non firmerà il rinnovo, il club dovrà valutare una cessione immediata. Meglio cedere magari alla metà rispetto al passato (circa 25 milioni) piuttosto che perdere il giocatore a zero tra pochi mesi. L’Inter farebbe una cessione importante subito e di conseguenza metterebbe a rischio il piano sportivo del club, ma migliorerebbe almeno parzialmente le casse nerazzurre. Una scelta difficile per il club, costretto all’ennesimo ‘dentro o fuori’ degli ultimi anni.