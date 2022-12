“Ho parlato con Leo…”: Mbappé, la risposta a Martinez dopo i festeggiamenti

Kylian Mbappé parla per la prima volta della finale persa contro l’Argentina con i Mondiali in Qatar: la risposta a Martinez.

Kylian Mbappé e la sua tripletta non sono bastati alla Francia per battere l’Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar. Il francese, per la prima volta, ha parlato di quanto accaduto a Doha e, in riferimento ai festeggiamenti, ha detto la sua opinione.

Emiliano Martinez, non senza polemiche, si è lasciato andare ai festeggiamenti più sfrontati. Specialmente nei confronti del giocatore che in totale è riuscito a segnare tre gol nella sua porta. Anche apparendo sull’autobus scoperto facendo il gesto di cullare tra le braccia un piccolo bambolotto con la faccia di Mbappé.

Proprio dei festeggiamenti e delle provocazioni ha, quindi, parlato il bomber francese al termine di PSG-Strasburgo che è andata in scena nella serata di ieri per la Ligue1. E che ha visto vincere il club parigino per 2-1 (gol vittoria segnato proprio da Mbappé, su rigore, al 96′).

Al termine di Paris Saint-Germain-Strasburgo, ha parlato Kylian Mbappé. Il francese ha sfiorato la vittoria dei Mondiali in Qatar ma la sua tripletta non è bastata. Alla fine l’ha spuntata l’Argentina e gli sfottò nei suoi confronti non sono mancati.

Per la prima volta dopo quanto accaduto a Doha ha parlato l’attaccante classe 1998: “Ho parlato con Messi dopo la partita, mi sono congratulato perché aveva raggiunto ciò che cercava da una vita. I festeggiamenti dell’Argentina non sono un mio problema, non spreco energie per cose così banali. Ciò che è davvero importante per me è dare il meglio, ora aspetto che Leo torni per vincere partite e segnare gol”. Testa al campionato, nonostante la delusione per quanto avvenuto in Qatar. Mbappé infatti, l’ha fatto capire chiaramente, non intende curarsi degli avversari e dei loro gesti.