Pellegrini-Lazio, contatti frequenti: la volontà del giocatore è chiara

La Lazio ragiona sul mercato oltre che sul rientro in campo con la Serie A: contatti sempre più frequenti con l’entourage di Pellegrini.

La Lazio pensa al campionato e al ritorno in campo che si concretizzerà contro il Lecce allo Stadio Via del Mare in Salento. Maurizio Sarri pensa dunque alle strategie migliori da mettere in campo per condurre un cammino che possa regalare ancora più soddisfazioni in questa seconda parte di stagione. E sul mercato si ragiona su un colpo in particolare.

La Lazio vuole rinforzarsi con il mercato che aprirà ufficialmente a gennaio. Anche perché nell’aria sembra già esserci qualche addio che sta mettendo in allarme i tifosi. A questo proposito, perciò, il club biancoceleste ha avviato i contatti con l’entourage di un giocatore.

Si tratta di Luca Pellegrini, attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte perché di proprietà della Juventus. Il terzino sinistro vorrebbe però rientrare in Italia prima che arrivi giugno e la Lazio potrebbe risultare la soluzione migliore. I dettagli.

Calciomercato Lazio, Pellegrini vuole tornare in Serie A: avviati i contatti con il suo entourage

La Lazio ragiona sul mercato e, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, nel mirino del club e di Igli Tare sarebbe finito il profilo di Luca Pellegrini. Nonostante la frenata di Claudio Lotito sulla questione: “Vediamo che succede strada facendo. Ho passato gli ultimi tre giorni solo in Senato. Non ho incontrato e non devo incontrare nessuno”, i contatti con l’entourage sarebbero stati già avviati.

La trattativa perciò, come riportato dal quotidiano sportivo, sarebbe già entrata nel vivo. Complice la volontà del terzino di tornare a giocare quanto prima in Serie A prima di rientrare alla Juventus. L’affare non appare certamente semplice, ma le parti ci credono. Bisogna, dunque, attendere i prossimi giorni per comprendere se l’idea può diventare realtà.