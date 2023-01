Crisi Sassuolo, Alessio Dionisi indica la via: “Alibi inutili…”

Alessio Dionisi, dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro la Lazio di Maurizio Sarri, non ha nascosto il momento difficile del suo gruppo.

Dopo che sono scese in campo le quattro big del nostro campionato, a dare il via alla domenica di campionato è stata la gara tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e la Lazio di Maurizio Sarri. La partita era importante per entrambe le squadre, considerando il solo punto totalizzato nelle prime due gare del 2022.

Nei primi minuti della sfida, al netto della sostituzione di Ciro Immobile per colpa di risentimento al flessore della coscia destra, da segnalare c’è stata solo la conclusione di Zaccagni. Proprio quest’ultimo, nei minuti finali della prima frazione di gara, ha realizzato il rigore concesso da Pairetto, su segnalazione del VAR, per il fallo di mano di Toljan sul colpo di testa di Milinkovic-Savic.

Il Sassuolo ha poi tentato nella ripresa la rete del pareggio, ma senza mai fornire dei reali pericoli alla retroguardia biancoceleste. La Lazio di Sarri, infatti, ha poi meritato il successo finale, vista anche la rete realizzata da Felipe Anderson nei minuti finali. Con la sconfitta contro i capitolini, la squadra di Alessio Dionisi è in profonda crisi.

Sassuolo, Alessio Dionisi non si nasconde: “Alibi iniutli, ci siamo rovinati la vita da soli”

Il team emiliano, infatti, ha totalizzato solo un punto nelle ultime sette gare di campionato. Lo stesso allenatore del Sassuolo, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha confermato il momento difficile della sua squadra: “Dobbiamo fare di più, non basta solo giocare. Ci siamo rovinati la vita da soli, gli alibi sono inutili. Bisogna che cacciamo fuori più personalità”.

Alessio Dionisi ha poi concluso il suo intervento: “Quello che stiamo vivendo non l’abbiamo provato l’anno scorso. Come sta la squadra? I ragazzi non sono spaventati e devono continuare ad essere tranquilli. Dobbiamo alzare l’asticella sia dal punto di vista dell’attenzione che della determinazione. Bisogna essere consapevoli che siamo responsabili della situazione che abbiamo”.