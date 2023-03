Real Sociedad-Roma, il video scioglie ogni dubbio: è ufficiale

Domani la Roma giocherà all’Anoeta contro la Real Sociedad per certificare la qualificazione ai quarti dell’Europa League

La Roma cercherà di difendere il 2-0 ottenuto in casa contro la Real Sociedad e, perché no, incrementarlo per approdare ai quarti. L’Europa League è una grande competizione, vincerla per José Mourinho vorrebbe dire entrare nella leggenda del club giallorosso. E tra l’altro, rappresenta una strada importantissima per qualificarsi alla prossima Champions. I giallorossi in campionato hanno perso due delle ultime tre partite, superare il turno sarebbe una grande iniezione di fiducia.

Servirà la miglior Roma per superare l’inferno dell’Anoeta. La Real Sociedad è quarta in Liga, una classifica costruita più in trasferta che in casa. Mourinho saprà tenere alta la tensione dopo la brutta sconfitta interna col Sassuolo, dove ha perso anche Kumbulla per squalifica. Alla vigilia del match, inoltre c’erano dei dubbi sulle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti. Entrambi sembravano dovessero essere esclusi per il match di Europa League, ma è spuntato un video che ormai lascia pochi dubbi.

Real Sociedad-Roma, Pellegrini e Belotti recuperano

Spunta un video sui profili social ufficiali della Roma, che inquadra il momento della partenza verso i Paesi Baschi. Nel video s’intravede anche Andrea Belotti, che ha recuperato dopo l’operazione alla mano. Tuttavia, il centravanti italiano se scenderà in campo dovrà indossare un tutore. Discorso simile per Lorenzo Pellegrini, convocato da Mourinho, che tuttavia dovrà indossare un caschetto protettivo dopo l’operazione alla testa che ha portato a trenta punti di sutura.

Una bella notizia per lo Special One, che avrà a disposizione due giocatori importantissimi, che possono incidere anche a gara in corsa. Il capitano della Roma, come riporta LaRoma24.it, ha rassicurato i tifosi giallorossi all’esterno dell’aeroporto di Fiumicino con un secco: “Sto bene”. Mourinho ha anche recuperato Solbakken e Llorente, entrambi presenti nella rifinitura di oggi a Trigoria. L’unico titolare contro la Real Sociedad dovrebbe essere soltanto Pellegrini, che agirebbe alle spalle di Dybala, con Abraham e Belotti in panchina.